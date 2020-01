Il Picerno attualmente sarebbe salvo: importanti i 4 punti in 2 gare

I 4 punti conquistati nelle ultime 2 gare sono di fondamentale importanza per il Picerno. La vittoria sulla Cavese e il pareggio di Avellino hanno permesso agli uomini di Giacomarro di salire a +12 sul penultimo posto che al momento farebbe saltare le gare di andata e ritorno dei play-out. L'articolo 49 delle Noif infatti recita che "la squadra penultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti". La sconfitta della Sicula Leonzio dell'odierno pomeriggio tra le mura amiche contro il Catanzaro fa ben sperare, ma è bene puntare in ogni caso alla salvezza diretta distante quattro lunghezze con Vibonese, Avellino e Casertana posizionate al tredicesimo posto. Nel prossimo turno proprio contro l'ultima formazione citata, sarebbe importante strappare altri punti per non allontanarsi dalla zona franca della graduatoria.