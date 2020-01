Il Borgosesia cala il tris in rimonta

Non si ferma il momento magico del Borgosesia che dopo Lucchese e Chieri supera anche il Real Forte Querceta salendo nella parte sinistra della classifica e allontanando forse definitivamente la zona calda della graduatoria, difficile che i granata da qui a fine campionato non trovino la decina di punti mancanti per la permanenza in serie D.

La cronaca Al 7’ pericoloso il Borgosesia con Probo che su cross di Saltarelli impegna De Carlo, rispondono gli ospiti al 24’ con Chicchiarelli che impegna Lali, al 38’ toscani in vantaggio con Fantini che trova da posizione defilata la rete dell’uno a zero. La ripresa vive sugli episodi dei due gol granata, al 27’ il pareggio di Ferrandino con una conclusione potente e precisa, a quattro minuti dal novantesimo Renolfi al volo sigla il gol vittoria.