Potenza, Breza passa ufficialmente al Bologna Ora caccia al secondo

Sebastian Breza è passato al Bologna. Sarà il terzo portiere dei felsinei dietro Skorupski e Da Costa. Il giovane portiere, classe 1998, ha salutato ieri il Potenza al termine della gara vinta contro il Bisceglie e si trasferirà nel capoluogo di regione emiliano con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il portiere canadese resterà agli ordini di Mihajlovic fino a fine stagione. In questo senso non è da escludere un’eventuale cessione del ragazzo al Montreal Impact a giugno. Sono diversi i portieri accostati per il ruolo di secondo a Ioime, ma nella giornata di domani probabilmente al Viviani già si saprà chi sarà ad affiancare l'estremo difensore campano.