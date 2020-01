Pro Vercelli-Monza 1-2, non basta una ripresa gagliarda alla Pro

Come da pronostico il Monza espugna il Piola di Vercelli con due reti nel primo tempo, inutile la reazione delle bianche casacche nei secondi 45 minuti di gioco. Ora la formazione di Gilardino è attesa da un crocevia, a Gozzano domenica prossima servono tre punti per non vedere la zona calda avvicinarsi ancora di più.

La cronaca Al 6’ annullata una rete al Monza per un fallo di mano di Iocolano, all’11’ si vede in attacco la Pro che reclama un rigore per un fallo in area, un minuto più tardi la capolista passa in vantaggio, assist di Mota per Fossati che non perdona Saro complice anche una deviazione di Masi. Il Monza prende il comando delle operazioni, al 23’ il due a zero è un’autorete di Auriletto su angolo di Morosini, poche emozioni nella seconda parte della prima frazione con la formazione di Brocchi che controlla ma non affonda.

Tre novità per Gilardino dopo la pausa, dentro Comi, Bani e Varas ed è proprio Comi a guadagnarsi subito un calcio di rigore che Rosso trasforma superando Lamanna dagli undici metri, all’11 Quagliata vicino al pareggio con una punizione su cui è attento Lamanna, al 20’ tentativo di Gliozzi che non inquadra la porta. La Pro preme alla ricerca del 2 a 2, Auriletto sfiora di testa la deviazione vincente, in pieno recupero il destro di Comi termina di poco fuori e il Monza può festeggiare l’ennesima vittoria.