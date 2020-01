Serie D, accorciano Lucchese e Casale

Sembra già svanito il tentativo di fuga del Prato che viene fermato uno a uno sul campo della Caronnese nel big match di giornata e vede avvicinarsi la Lucchese che nel secondo tempo supera due a zero il Ghivizzano e il Casale che resiste nel finale al ritorno del Bra dopo aver chiuso l’ora di gioco avanti tre a zero, non basta ai padroni di casa la doppietta di Casolla.

Continua il magic moment del Borgosesia che in rimonta contro il Real Forte Querceta centra la terza vittoria consecutiva, Ferrandino e Renolfi rendono inutile il gol del 2001 Fantini permettendo ai granata di portarsi all’ottavo posto a quota 30 punti; due i pareggi di giornata, matura nel giro di tre minuti l’uno a uno tra Lavagnese e Ligorna con Chiarabini che risponde ad Oneto.

In chiave salvezza fondamentale successo nel derby ligure del Savona contro la Fezzanese, decide Di Sabato; quarta vittoria consecutiva per il Seravezza che supera senza troppi patemi il Chieri per tre a zero, stesso risultato per il Vado contro la Sanremese con in evidenza Varela autore di una doppietta. Nell’ultimo incontro di giornata il Fossano vince a Verbania tre a due mettendo nei guai i locali che scendono al terzultimo posto.

I risultati e la classifica di giornata