Banchieri: "Sono fiero di allenare questo gruppo"

Si presenta molto soddisfatto della prestazione del Novara il tecnico azzurro Simone Banchieri dopo il pareggio contro il Pontedera: "La squadra ha sempre prodotto, anche tra il gol loro e il pareggio, se guardiamo tutto quello che abbiamo fatto, due traverse, quattro-cinque parate del portiere non possiamo che rammaricarci, voglio sottolineare la mentalità della squadra che dopo il rigore ha avuto altre due occasioni con Bianchi e Gonzalez invece di accontentarsi. Abbiamo fatto una partita importante in sedici perchè i cinque cambi hanno tutti contribuito, oggi non era facile perchè quando tu hai tutte quelle occasioni e la prima volta che gli avversari tirano in porta prendi gol potresti avere un contraccolpo psicologico invece i ragazzi hanno continuato a giocare e sono veramente fiero di allenare questa squadra che ha una mentalità importante e un cuore enorme, i tifosi ci hanno portato in avanti fino alla fine e questo deve continuare.

Il Pontedera è seconda in classifica e si difendeva in undici, noi dovevamo fare la partita ed eravamo stanchi perchè abbiamo giocato ogni tre giorni, siamo stati bravi a provarci fino al novantacinquesimo, questa è la mentalità che voglio. I ragazzi vogliono fare gol ma a volte capita di sbagliare, io devo analizzare la prestazione, sarei preoccupato se non tirassimo in porta, a me rendono orgogliosi questi ragazzi di quello che fanno sul rettangolo di gioco"

