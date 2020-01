Gilardino: "Pro a due facce, bella risposta nella ripresa"

Non riesce la Pro Vercelli a fermare la capolista Monza e deve inchinarsi per due a uno, commenta così la partita il tecnico vercellese Gilardino: "Rammarico per il primo tempo, potevamo e dovevamo fare qualcosa di diverso come impostazione della gara, c'è stata una prova d'orgoglio nel secondo tempo dove il Monza non ha quasi mai calciato in porta. Le situazioni tattiche non sono importanti, contano l'interpretazione e gli uomini, nella ripresa siamo stati più compatti e abbiamo messo in difficoltà la capolista.

La partita con il Gozzano sarà fondamentale, uno scontro diretto salvezza come quello di Grosseto, ci prepareremo al meglio per questa gara.

Ripeto potevamo fare molto meglio nel primo tempo, la squadra ha avuto una bella risposta nel secondo tempo e questo è positivo; quando siamo in grossa difficoltà ci esprimiamo meglio, dobbiamo iniziare fin dal primo minuto in questo modo. L'ultima settimana di mercato sta arrivando, la società è stata abbastanza chiara, i rinforzi servono sia alla domenica che in settimana per migliorare la qualità della squadra, non so cosa potremo fare, mi confronto ogni giorno con il direttore e spero ci possa regalare qualche giocatore, un difensore e un attaccante".