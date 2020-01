Catania, Mazzeo e Cutolo i nomi caldi per l'attacco

La gara contro la Ternana è un crocevia importante per il futuro del Catania. In caso di risultato positivo a Terni la squadra di Lucarelli potrebbe avere nuovo slancio per affrontare la seconda parte della stagione. La sconfitta contro la Viterbese ha messo in evidenza i soliti limiti degli etnei e adesso, con Curiale out e Di Piazza ceduto, manca anche chi fa gol. Il solo Barisic non può bastare e dunque la dirigenza rossazzurra, malgrado le serie difficoltà gestionali, sta cercando dei profili giusti da affidare alla cura di Lucarelli.

Gli ultimi nomi, secondo quanto segnala La Gazzetta dello Sport, corrispondono ad Aniello Cutolo, 36 anni, attaccante dell'Arezzo e a Fabio Mazzeo, 36 anni, centravanti del Livorno. Sul secondo, in particolare, c'è in cantiere l'ipotesi di uno scambio con Jacopo Dall'Oglio, in uscita dal club etneo. Sul primo, invece, sempre in join venture con il Livorno si potrebbe tentare di strappare un prestito secco fino al termine della stagione poi il calciatore si trasferirebbe a Livorno dopo essersi messo in evidenza, nella prima parte della stagione, con l'Arezzo (11 reti fino ad oggi).

