Ivan e Manuel Robilotta per la prima volta insieme in B a Crotone

Per la prima volta in serie B due fratelli arbitri hanno composto la quaterna arbitrale. E' accaduto domenica all'Ezio Scida tra Crotone e Spezia, terminata 1-2 in favore dei liguri, che ha visto protagonisti Ivan e Manuel Robilotta. Il primo, quest'anno esordiente tra i cadetti, nel ruolo di quarto ufficiale; il secondo, al terzo anno, nelle funzioni di assistente dell'arbitro, a formare il quartetto con l'arbitro Serra e il secondo assistente Saccenti. I due giudici di gara della sezione di Sala Consilina, entrambi di Villa d'Agri, battono questo record, ma nel professionismo sono secondi soltanto ai fratelli Ayroldi (Nicola arbitro e Stefano assistenti) che il 12 dicembre 2001 erano insieme per Juventus-Sampdoria di Coppa Italia. La soddisfazione, oltre che dei familiari, è anche del presidente della sezione valdianese, Gianpiero Cafaro: "In questo modo stabiliamo un bel primato con entrambi i fratelli Robilotta presenti nella stessa partita. Non ci può che riempire di gioia, anche perché va a premiare il nostro lavoro, portato avanti negli anni".