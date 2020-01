Calciomercato, IamCalcio Catania presente all'Hotel Sheraton di Milano

Mancano poco meno di quattro giorni alla chiusura della campagna di trasferimento dei calciatori. Per il Catania sono ore importanti considerati gli acquisti da perfezionare: all'appello mancano almeno un difensore, un centrocampista e di sicuro un attaccante. Operazioni che potranno essere chiuse già a partire da domani dove all'Hotel Sheraton Milan San Siro si svolgerà la tradizionale fase finale della sessione invernale del Calciomercato 2019-2020. Sarà presente IamCalcio Catania che seguirà sul posto l'evolversi delle trattative che riguardano la compagine etnea e non solo: notizie in tempo reale e collegamenti video sulla nostra pagina Facebook nei giorni mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31.

