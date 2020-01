G.s. Serie B. Squalificati in 11, tre gare per Troest, due per Messias

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TROEST Magnus (Juve Stabia): per avere, al termine della gara, colpito, in modo violento, un calciatore avversario con una testata all'altezza della fronte; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MESSIAS JUNIOR Walter (Crotone): per comportamento non regolamentare in campo (Quarta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MARCONI Michele (Pisa): per avere, al termine della gara, spintonato un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGAZZI Davide (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BENEDETTI Amedeo (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

GHIRINGHELLI Luca (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRONE Luca (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORA Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NWANKWO Simeon Tochukwu (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TROIANO Michele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

MUZZI Roberto (Empoli): per avere, al 24° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione (Seconda sanzione) rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PETRAZZUOLO Amedeo (Juve Stabia): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

IAM CALCIO BENEVENTO per voi: due strumenti per sapere tutto sul calcio sannita!

I GRUPPI SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del BENEVENTO. Entra tramite link di invito (clicca qui)

Il Canale dedicato a TUTTO IL CALCIO SANNITA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

LE APP

Ecco TIFO BENEVENTO, l'app per la tua squadra di calcio

Ecco IAMCALCIO BENEVENTO, l'app per tutto il calcio sannita