Roma, accordo imminente con il Barcellona per Carles Perez

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in Spagna circolano voci che danno per imminente la chiusura dell'accordo tra Roma e Barcellona per il trasferimento, in giallorosso, dell'esterno offensivo Carles Perez.

Il giovane talento di nazionalità spagnola, nato a Granollers nel 1998 (21 anni), è stato valutato circa 15 milioni di euro. Il Barcellona dovrebbe inserire nell'affare un diritto di prelazione, in caso di futura cessione del giocatore. Sarebbe al momento esclusa l'opzione di recompra.

In questa stagione Carles Perez ha collezionato 13 presenze con la maglia del Barça, segnando 3 gol e siglando 3 assist.