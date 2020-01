Cavese: divieto di trasferta per i tifosi a Pagani

La sfida tra Paganese e Cavese sarà riservata ai tifosi di casa: è arrivato il divieto di trasferta per i tifosi ospiti. Il Prefetto di Salerno ha disposto la vendita dei biglietti riservata esclusivamente ai residenti nella città di Pagani.

Dunque, sarà un derby a metà, come accaduto nel match di andata e in tutti i precedenti delle ultime stagioni.

Il provvedimento è stato motivato dalla "persistente, forte contrapposizione tra le tifoserie paganese e cavese - acuita da una serie di gemellaggi e rivalità tra gli altri tifosi presenti in quell'area geografica - che, come in passato, potrebbe determinare significative problematiche per l'ordine e la sicurezza pubblica"