Lecce: è fatta per Barak

Il Lecce ha finalmente il suo centrocampista. Dopo le trattative per Ionita ed Acquah, alla fine ha trovato l'accordo con l'Udinese per il trasferimento in giallorosso di Antonin Barak. Come dicevamo c'è già l'intesa tra le due società, con il calciatore che potrebbe essere in città già nella giornata di domani.

Si trasferirebbe in giallorosso con la formula del prestito secco così come è stato per Saponara. Sul fronte difesa si continua a lavorare a fari spenti, ma l'obiettivo della società è di assicurarsi un altro centrale. Il nome sul quale si lavora in queste ore è quello di Mert Cetin per il quale è stata ufficialmente presentata una richiesta alla Roma.

