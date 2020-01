UFFICIALE - Lecce: Riccardi ceduto al Venezia

Ecco un'altra cessione per il Lecce. Davide Riccardi è stato ceduto in prestito al Venezia con diritto di riscatto e di contro riscatto per la società giallorossa. Prima di essere ceduto il difensore ha prolungato il contratto:

L'U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Davide Riccardi fino al 30 giungo 2022. Il difensore è stato ceduto, a titolo temporaneo con opzione e contro-opzione al Venezia FC.

