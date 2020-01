L’amarezza non ci deve far perdere lucidità

Soprattutto ad inizio stagione abbiamo avuto qualche partita dove un pizzico di fortuna ci ha aiutato a portare a casa l’intera posta in palio, indiscutibile che contro la Juventus e il Lecco abbiamo faticato e se c’era una squadra che doveva passare in vantaggio al “Piola” non era sicuramente quella vestita d’azzurro, quei due successi interni ci hanno indubbiamente dato una grossa mano sotto l’aspetto mentale per affrontare con una squadra giovane la prima parte del campionato. Quel credito lo stiamo esaurendo con gli interessi in questo inizio 2020 dove ci mancano minimo cinque punti che in quattro partite non sono pochi, l’ultima settimana è stata tragica, dopo la meritata sconfitta di Lecco abbiamo gettato all’aria una vittoria già conquistata contro la Juventus U23 (rigore incredibile contro al novantesimo, per la cronaca), domenica chi ha visto la partita non può non ammettere che se avessimo chiuso il primo tempo avanti di una rete saremmo stati tutti arrabbiati e consapevoli di aver gettato all’aria troppe occasioni, purtroppo il tabellone dopo 45 minuti recitava uno sconcertante Novara 0 Pontedera 1 che era assurdo per quanto visto in campo.

Abbiamo pagato dazio dello sforzo fatto a inizio ripresa e lo spostamento di Gonzalez come punto di riferimento centrale non ci ha aiutati, il mister ha provato a cambiare una formazione che non stava certo facendo male ma impaurita dallo svantaggio e dai risultati negativi dell’ultimo periodo, la dimostrazione è stata la scossa arrivata dal pareggio in extremis, un minuto prima sembrava che non potessimo segnare neanche fossimo stati lì fino a tarda serata, dopo l’uno a uno ci rammaricavamo perché con una decina di minuti sono convinto sarebbe arrivata la rete della vittoria che se Bianchi e Gonzalez non avessero peccato di mira avrebbe sorriso agli azzurri.

Una partita così si presta a mille commenti, la maggior parte non condivisibili dal sottoscritto. Ad una squadra che ha una decina di occasioni nitide contro la seconda in classifica non si può dire nulla a mio parere; parliamo di opportunità con la O maiuscola, molto più nette rispetto a quelle avute contro il Monza per esempio; ditemi dove devo firmare per vedere il Novara da qui a fine campionato avere tutte queste chances, sono sicuro che le vinceremo quasi tutte se riusciremo a produrre questa mole di gioco. Il Novara ha steccato la partita di Lecco e basta, possiamo solo imputare a questa squadra la poca concretezza che si è vista anche a sprazzi nel girone d’andata, i legni (pali e/o traverse) possono anche essere da imputare alla sfortuna, per gli errori sotto porta dobbiamo fare il mea culpa.

Giorni cruciali i prossimi, la fine del mercato e la trasferta contro la Pergolettese ci faranno capire qualcosa in più sul futuro prossimo di un Novara che come al solito non ha brillato a gennaio, un mese decisamente poco congeniale agli azzurri.

Avanti Novara!!!

P.S. Non centra niente con il Novara e con il calcio dilettantistico della zona ma voglio ricordare uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi scomparso tragicamente domenica sera, ciao Kobe!

