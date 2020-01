Catania, in arrivo Doudou Mangni dal Catanzaro

In arrivo un rinforzo per il Catania. Così come segnala Sportitalia è praticamente fatta per l'arrivo dal Catanzaro dell'attaccante Doudou Mangni, classe 1993, in uscita dal club calabrese. Superata la concorrenza della Robur Siena, Cesena e di altre squadre che avevano cercato il calciatore. Mancherebbe, secondo le ultime indiscrezioni, solo la formalizzazione ufficiale dell'affare (non si sa, però, se in prestito o a titolo definitivo). Si tratta, comunque, di un'altra operazione tra Catania e Catanzaro. dopo quella che ha portato Matteo Di Piazza a vestire la maglia giallorossa.

Doudou Mangni ha giocato 8 partite in questo primo scorcio di stagione con zero reti segnate. Nella scorsa stagione, con la maglia del Monopoli, ha siglato 11 reti in 31 partite. Per l'attaccante, scuola Atalanta, anche due esperienze in Serie B con il Modena e il Latina.

Non sarà, però, l'unica operazione di mercato della squadra rossazzurra (almeno altri due acquisti da fare da qui al 31 gennaio).

Niente da fare, invece, per Andrea Bianchimano, che, a questo punto, potrebbe rimanere con il club calabrese fino a gennaio. Difficile, inoltre, l'approdo in rossazzurro di Andrea Signorini: pare che il difensore non voglia lasciare la maglia giallorossa anche alla luce del ritorno di Gaetano Auteri in panchina. Attesa, invece, per l'arrivo al Catanzaro di Giuseppe Rizzo, sempre dal Catania: dopo la gara contro la Ternana potremmo saperne di più.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio