Ternana-Catania, le probabili formazioni

Il Catania scende in campo al Liberati di Terni contro la Ternana per la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia Serie C. Si tratta di un appuntamento importante per i rossazzurri attesi al riscatto dopo la sconfitta contro la Viterbese, ma soprattutto vogliosi di portare a casa un risultato positivo in vista del ritorno. La Coppa Italia Serie C è un obiettivo fondamentale per rendere la stagione meno amara rispetto a quanto già visto: garantirebbe il passaggio ai playoff nazionali saltando ben due turni. Dopo aver superato Potenza e Catanzaro, gli etnei devono far fuori un'altra contendente del girone C. In campionato, a Terni, è finita 3-2 per gli umbri.

La semifinale di ritorno è in programma al Massimino, il 13 febbraio alle 15. In caso di doppio pareggio o di una vittoria per parte con identico scarto saranno decisive le reti segnate in trasferta, qualora la parità dovesse permanere sono previsti supplementari e rigori. La vincente della sfida tra Ternana e Catania sfiderà in finale la vincente dell’altra semifinale, che vede opposte Juventus Under 23 e Feralpisalò

Calcio d'inizio alle ore 15:00. Diretta scritta su IAM Calcio Catania dalle 14:15.

Ecco le probabili formazioni del match:

TERNANA (4-3-2-1): Tozzo; Nesta, Diakite, Bergamelli, Celli; Defendi, Proietti; Damian; Furlan, Torromino; Ferrante. Allenatore: Gallo.

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Esposito, Mbende, Pinto; Biagianti, Rizzo; Manneh, Curcio, Di Molfetta; Barisic. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: De Santis della sezione di Lecce.