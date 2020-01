Juve Stabia, preso Di Mariano. "Il club mi ha voluto fortemente"

La Juve Stabia ha reso noto che abbiamo raggiunto l’accordo con il Venezia FC per l’acquisizione, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, delle prestazioni sportive dell’esterno di attacco Francesco Di Mariano, classe ’96.

Il calciatore, siciliano di nascita, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Palermo, ha vestito, in serie B, le maglie di Novara Calcio e FC Venezia, facendo registrare, in serie cadetta, oltre 90 presenze con 11 reti all’attivo.

Queste le prime dichiarazioni, dopo la sottoscrizione dell’accordo: “Sono molto contento di essere qui in una piazza così calorosa e di far parte di una società ambiziosa che mi ha voluto fortemente, darò tutto me stesso per non deludere le aspettative. Forza Vespe!”

Francesco Di Mariano che ha scelto di indosserare la maglia nr. 8, si aggreghera’ da oggi alla squadra agli ordini di mister Caserta.

S. S. Juve Stabia