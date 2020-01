UFFICIALE - Lecce: Barak è un nuovo calciatore giallorosso

Come anticipato nella serata di ieri, Antonin Barak è un nuovo calciatore giallorosso. Il centrocampista proveniente dall'Udinese ha accettato subito la destinazione salentina, non avendo molto spazio nei bianconeri in questa stagione. Arriva con la formula del prestito secco fino a fine stagione. Questo il comunicato ufficiale della società, arrivato un po' in ritardo considerando che il contratto è stato depositato in Lega nel primo mattino:

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak dall'Udinese Calcio".

