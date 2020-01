Catania, per Doudou Mangni manca solo l'ufficialità

Arrivano conferme sull'indiscrezione rilanciata ieri da Sportitalia sul nuovo acquisto del Catania per l'attacco. L'erede di Matteo Di Piazza, ceduto al Catanzaro, sarà acquistato proprio dalla squadra calabrese: si tratta dell'attaccante 23enne Doudou Mangni, otto presenze e zero reti in questo scorcio di stagione, ma in doppia cifra con il Monopoli nella scorsa annata sportiva e con esperienze in serie cadetta con Latina e Cesena. L'ufficialità dell'arrivo del calciatore con passaporto italiano, così come segnala il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito, avverrà nelle prossime ore, già possibile in serata o al massimo domani.

