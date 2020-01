Ci sarebbe l’Heracles sull’esterno sinistro della Pro Vercelli Giacomo Quagliata.

Contatti ben avviati con la formazione che milita nella massima serie olandese e che occupa attualmente il decimo posto in classifica con 26 punti. Sarebbe un bel balzo in avanti per Quagliata che non ha iniziato bene il 2020 con l’espulsione contro il Lecco che gli è costata tre giornate di squalifica poi ridotte a due.