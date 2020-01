Lecce, allenamento: Calderoni torna in gruppo

Prosegue il lavoro del Lecce in vista della prossima gara di campionato contro il Torino, in programma domenica alle ore 18.00. In mattinata si è tenuto un allenamento a porte chiuse all'Acaya Golf Resort.

Gabriel ancora assente per delle visite specialistiche, mentre hanno proseguito nel lavoro in differenziato gli attaccanti Farias e Babacar, il difensore Meccariello e il centrocampista Petriccione. Una piccola buona notizia è quella del ritorno di Marco Calderoni che si è allenato regolarmente con il resto del gruppo.

Gli allenamenti proseguiranno nella giornata di domani con una doppia seduta, mattina e pomeriggio, all'Acaya Golf Resort & SPA.

