Ternana-Catania 0-0, le formazioni ufficiali

Il Catania scende in campo al Liberati di Terni contro la Ternana per la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia Serie C.

TERNANA-CATANIA 0-0

TERNANA (4-3-2-1): Marcone; Nesta, Bergamelli, Diakitè, Celli; Defendi, Proietti, Palumbo; Furlan, Torromino; Ferrante. A disp.: Iannarilli, Tozzo, Mammarella, Parodi, Suagher, Sini, Damian, Paghera, Partipilo, Marilungo, Niosi, Onesti. All. Gallo.

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Esposito, Pinto; Salandria, Rizzo; Di Molfetta, Curcio, Manneh; Barisic. A disp.: Furlan, Pino, Marchese, Biagianti, Vicente, Biondi, Mazzarani, Sarno, Distefano. All. Lucarelli.

ARBITRO: De Santis della sezione di Lecce.

CRONACA DELLA GARA

14.30 La semifinale di ritorno è in programma al Massimino, il 13 febbraio alle 15. In caso di doppio pareggio o di una vittoria per parte con identico scarto saranno decisive le reti segnate in trasferta, qualora la parità dovesse permanere sono previsti supplementari e rigori. La vincente della sfida tra Ternana e Catania sfiderà in finale la vincente dell’altra semifinale, che vede opposte Juventus Under 23 e Feralpisalò.

14.20 Così in campo al Liberati di Terni (calcio d'inizio alle ore 15:00) per il match valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia Serie C. La Ternana va in campo con il 4-3-2-1 con Marcone in porta, Nesta e Celli terzini, Bergamelli e Diakité centrali. Defendi, Proietti e Palumbo interni, Furlan e Torromino sulla trequarti con Ferrante centravanti. 4-2-3-1 per il Catania con Martinez in porta, Calapai e Pinto esterni, Mbende ed Esposito centrali. Salandria e Rizzo in mezzo con Di Molfetta, Curcio e Manneh sulla trequarti con Barisic centravanti.

