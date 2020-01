Suso vola in Spagna, sarà un nuovo giocatore del Siviglia

Suso è atterrato oggi a Siviglia per effettuare le visite mediche e diventare un nuovo giocatore del club spagnolo. L'esterno offensivo lascia il Milan dopo 153 presenze, 24 gol e 31 assist realizzati.

Il Milan ha scelto la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni di euro, che si tramuterà in obbligo, per il Siviglia, al raggiungimento di alcune condizioni, come il numero di presenze in campo dello spagnolo e la possibile qualificazione del Siviglia in Champions League.