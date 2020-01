Champions League: le trattative del Liverpool per rinforzare la rosa

Quasi archiviato il discorso Premier League, dove il Liverpool domina incontrastato con 67 punti in 23 partite (+16 sul Manchester City, ed i Reds hanno anche una partita da recuperare!), il club inglese punta a rinforzare la rosa per il ritorno della UEFA Champions League (18 febbraio, Atletico Madrid-Liverpool, ore 21.00).

Secondo quanto riportato dal portale transfermarkt.it, il Liverpool sarebbe in trattativa con tre giocatori, per rinforzare i reparti di centrocampo e attacco. I nomi sono quelli di Emre Can, in totale rottura ormai con la Juventus, Adama Traoré del Wolverhampton e Victor Osimhen del Lille.

La valutazione di giocatori puntati dai Reds è pressocché la stessa: circa 30 milioni di euro. Un investimento necessario per rinforzare la rosa e puntare alla seconda Champions consecutiva.