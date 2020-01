Ternana, Gallo: "Potevamo vincere con punteggio più largo"

In conferenza stampa, dopo la gara vinta contro il Catania per 2-0, parla il tecnico della Ternana, Fabio Gallo. Queste le sue parole riportate da TernanaNews: "Nel primo tempo non bene noi per colpa nostra perché siamo andati sotto ritmo. Nesta non bene, Proietti paga a livello dinamico. Siamo riusciti a rimanere in partita. La nostra parola d’ordine nello spogliatoio è: non prendere gol. Sono rammaricato perché potevamo fare il 3-0 ma so che il Catania ha sfiorato più volte il gol”.

E sul ritorno: "Andremo a giocarcela. Arriveremo dopo aver giocato lunedì con la Reggina e poi rigiocheremo domenica. È un obiettivo che io ho sempre saltato nel volerlo raggiungere perché dà lustro alla società e ai giocatori”.