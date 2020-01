Catania, silenzio stampa dopo la sconfitta di Terni

Il Catania perde 2-0 contro la Ternana. Una sconfitta cocente per i rossazzurri che mette a serio rischio la qualificazione alla finale di Coppa Italia Serie C. A fine gara silenzio stampa per la squadra diretta da Cristiano Lucarelli. Nessuno dei tesserati ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio