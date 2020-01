Garofalo firma, il Gozzano fa il pieno di esperienza

Non è nuovo all'aria novarese Agostino Garofalo, visto che il difensore napoletano ha militato per un paio di stagioni con la casacca del Novara a cavallo tra Serie C e Serie B, ma il suo ritorno in Piemonte per indossare la maglia del Gozzano è ugualmente beneaugurante per una squadra che sta inseguendo la permanenza in terza serie messa seriamente a rischio dalle ultime fallimentari uscite che hanno portato in casa rossoblu solamente sconfitte in match sulla carta alla portata della formazione affidata alle cure del rientrante Soda.

Garofalo, napoletano classe '84, è stato preso per aumentare il tasso di esperienza della rosa che, per lottare nelle pericolose acque della bassa classifica, avrà bisogno di tutto l'apporto che un giocatore con trascorsi importanti può offrire alla causa. Nel ruolino del nuovo difensore cusiano una toccata e fuga con la Serie A, durata tre presenze a Siena, ma tanta Serie B a garantirne curriculum e valore: Salernitana, Grosseto, Torino, Bari, Spezia, Modena, Novara e Venezia sono le squadre con cui Garofalo ha giocato in cadetteria, senza dimenticare la Serie C vissuta a Nocera Inferiore, Grosseto, Novara e Venezia. Rimasto svincolato dopo l'esperienza in Laguna, Garofalo ha scelto di ripartire da casa giocando per un paio di mesi (da ottobre a dicembre) con la Turris di Torre Annunziata, prima di svincolarsi nuovamente dopo sole tre presenze in campionato (più una in Coppa) racimolando pochi minuti.

Definire Gozzano la tappa della ripartenza per un giocatore quasi 36enne potrebbe essere azzardato ma quello di Garofalo potrebbe essere il profilo giusto che serviva alla società cusiana per giocare una seconda parte di stagione su standard più alti di quelli che hanno portato la compagine novarese ad annaspare nei bassifondi della classifica, strappando un biglietto per la permanenza in Serie C che a Gozzano verrebbe vissuta come la vittoria di un campionato.

