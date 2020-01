Catania, il figlio di Ezequiel Carboni passa all'Inter

Franco Carboni, uno dei punti di forza della formazione Berretti del Catania, figlio di Ezequiel, ex centrocampista dei rossazzurri negli anni della Serie A, adesso allenatore della formazione della giovanile della società etnea, è vicinissimo al passaggio all'Inter. Non sono passate inosservate agli occhi dei dirigenti del club milanese le belle giocate di Franco, classe 2003, una convocazione con la prima squadra del Catania in Coppa Italia Serie C (il 18 dicembre contro il Catanzaro).

Nelle prossime ore, dopo aver sostenuto le visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà alla società nerazzurra. Un bel riconoscimento per papà Ezequiel, da luglio a Catania con tutta la sua famiglia, compresi i due figli che fino a metà 2019 giocavano nelle giovanili del Lanus.

