Catania, ultimi due giorni di calciomercato. Cosa c'è da fare

Metabolizzata la pesante sconfitta contro la Ternana, nella gara d'andata della Coppa Italia Serie C, per il Catania è tempo di pensare già ai prossimi impegni. Non prima, però, di aver concluso la sessione invernale di calciomercato che vedrà impegnata la società etnea sia entrata che in uscita. Ultime ore roventi con diversi giocatori che rimangono in predicato di andare via da Catania come Giuseppe Rizzo o Vincenzo Sarno, appetibili da club di B e C. Riflessioni anche su Andrea Mazzarani, mentre bisognerà capire il futuro di Jacopo Dall'Oglio, sicuro partente, ma che non ha ancora firmato con il Livorno.

DIFESA - Cosa fare soprattutto in mezzo alla difesa alla luce delle ultime prestazioni? Mbende non convince del tutto così come Esposito (la prova dei centrali contro la Ternana non è stata positiva, ma anche in altre circostanze hanno lasciato a desiderare) con Saporetti alle prese con guai fisici rimane il solo Silvestri. Troppo poco a dir la verità anche se, ad oggi, le piste Signorini e Ferigra non decollano, anzi, sembrano aver perso quota nelle ultime ore. Non è escluso, però, che la società non possa far il tentativo per un esubero da un club di B o C in modo tale da migliorare la caratura tecnica del reparto.

CENTROCAMPO - Con il ritorno di Welbeck la situazione potrebbe essere a posto o quasi perché Salandria e Vicente, appena arrivati, avranno bisogno di tempo per avere la migliore condizione. Rizzo e Dall'Oglio sono in bilico e non è escluso, a questo punto, che uno dei due o addirittura entrambi possano rimanere e giocarsi le loro possibilità di essere tra i titolari. Biagianti resta fino al termine della stagione poi anche il suo futuro verrà discusso.

ATTACCO - Con l'addio di Di Piazza, l'infortunio serio di Curiale la situazione in attacco è molto critica. Con il solo Barisic come punta e nemmeno di ruolo (lo sloveno si è più specializzato nel ruolo di esterno) è necessario trovare una o due punte considerato che anche gli altri attaccanti in organico (Manneh, Biondi, Di Molfetta e Curcio) sono tutti esterni o mezze punte. In arrivo Doudou Mangni dal Catanzaro, ma non è escluso un ulteriore sforzo per migliorare la prolificità dell'attacco. Pecorino è vicinissimo al rientro al Catania dal Milan e potrà dimostrare di essere utile alla causa come già dimostrato nella scorsa stagione. Non è escluso, però, l'arrivo di un altro giovane attaccante che potrebbe andare a sostituire chi andrà via nel reparto (Sarno è l'indiziato principale).

Domani e dopodomani, giovedì 30 e venerdì 31, saranno due giorni molto lunghi per gli operatori di calciomercato. IAM Calcio Catania garantirà una copertura capillare della due giorni finale di trattative con un inviato sul posto e tutte le informazioni in tempo reale.

