Marcatori D, attenti a Casolla

Non si rompe l’equilibrio nella classifica marcatori del girone A di Serie D anzi, giornata dopo giornata, aumentano i papabili vincitori.

In testa con 13 gol Lucatti e Grassi del Seravezza a secco nel 3 a 0 dei suoi sul Chieri, sale prepotentemente al secondo posto affiancando Ravasi e Scalzi a quota 12 Francesco Casolla la cui doppietta non serve ad evitare la sconfitta al suo Bra ma gli permette di continuare la sua rimonta in questa speciale graduatoria.

Importante la rete di Federico Corno che gli permette di raggiungere per l’ennesima volta la doppia cifra di gol realizzati, è di Ignacio Varela l’altra doppietta di giornata nel 3 a 0 del Vado sulla Sanremese.

La classifica marcatori completa