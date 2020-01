Calciomercato Catania, Dall'Oglio non passa le visite mediche

La pesante sconfitta contro la Ternana, nella gara d'andata della Coppa Italia Serie C, è già il passato per il Catania. Già tempo di pensare ai prossimi impegni. Non prima, però, di aver concluso la sessione invernale di calciomercato che vedrà impegnata la società etnea sia entrata che in uscita.

Aggiornamenti in tempo reale dall'Hotel Sheraton di Milano San Siro.

12.21 Secondo quanto segnala Livorno Today, Jacopo Dall'Oglio non ha superato le visite mediche con il Livorno e dunque resta al Catania. La società toscana ha virato su Awua in arrivo dal Bari.

12.00 La redazione di IamCalcio Catania ha contattato l'agente Valerio Grimaldi, il quale cura gli interessi di Luzayadio Andy Bangu che sembrava ad un passo dal trasferimento al Catania. Clicca qui per leggere l'intervista.

11.20 Asta per Riccardo Martignago, attaccante in uscita dal Teramo. L'attaccante piace molto al Catania, ma anche ad altre squadre pronte a fare un'offerta allettante. Como, Alessandria e Feralpisalò partecipano all'asta.

10.55 Il punto video sulle trattative del Catania con l'inviato Antonino Lo Re da Milano (clicca qui)

10.20 Riflessioni in corso per Vincenzo Sarno: il trequartista, dopo la doppietta all'Avellino, in conferenza stampa aveva lasciato aperta la porta di un suo possibile addio al Catania. Sul calciatore ci sarebbe club di B come la Salernitana e sondaggi da parte di società di C. Alla luce dell'ingaggio importante e dalla politica di contenimento dei costi attuata dal club siciliano, Sarno può andare via.

10.08 In mediana, invece, potrebbe anche restare tutto immutato anche alla luce del reintegro in rosa di Nana Welbeck, dopo ave ottenuto l'idoneità agonistica. Attenzione alla posizione di Jacopo Dall'Oglio, promesso sposo al Livorno, ma, nelle ultime ore, c'è stato qualche intoppo che ha frenato la trattativa con il club toscano. Saltato definitivamente l'arrivo di Andy Bangu: il calciatore, scuola Fiorentina, è stato alcuni giorni a Torre del Grifo, ma non si è concretizzato il suo acquisto ed è tornato a Gubbio.

10.04 Emmanuel Mbende non convince del tutto così come Andrea Esposito (la prova dei centrali contro la Ternana non è stata positiva, ma anche in altre circostanze hanno lasciato a desiderare) con Lorenzo Saporetti alle prese con guai fisici rimane il solo Tommaso Silvestri. Troppo poco a dir la verità anche se, ad oggi, le piste Andrea Signorini (Carrarese e Rende) e Eric Ferigra (non vuole scendere in C per ora) non decollano, anzi, sembrano aver perso quota nelle ultime ore. Non è escluso, però, che la società non possa far il tentativo per un esubero da un club di B o C in modo tale da migliorare la caratura tecnica del reparto.

9.45 Con Matteo Di Piazza al Catanzaro e Davis Curiale out per più di un mese, bisogna rinforzare il reparto offensivo. Manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Doudou Mangni dal Catanzaro. In arrivo anche due giovani dal Milan: uno è un "ritorno" e si tratta di Emanuele Pecorino, l'altro, invece, è Gabriele Capanni, attualmente al Novara.

9.40 Non si muovono solo i big in casa Catania, ma anche i giovani: presto saranno ufficiali gli addii di Gian Marco Distefano e Simone Pino promessi alla Lazio così come Franco Carboni all'Inter.

9.30 Ultime ore roventi con diversi giocatori che rimangono in predicato di andare via da Catania come Giuseppe Rizzo o Vincenzo Sarno, appetibili da club di B e C. Riflessioni anche su Andrea Mazzarani, mentre bisognerà capire il futuro di Jacopo Dall'Oglio, sicuro partente, ma che non ha ancora firmato con il Livorno.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio