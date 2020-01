In occasione del derby tra Paganese e Cavese, è stata indetta la "Giornata azzurrostellata". La Paganese, dunque, chiama a raccolta i propri tifosi per la gara in programma sabato sera al Marcello Torre.

I PREZZI

TRIBUNA SUPERIORE 20€

TRIBUNA INFERIORE 15€

CURVA NORD 10€

Resterà chiuso il settore ospiti: divieto di trasferta per i tifosi metelliani.