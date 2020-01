Bangu, l'agente: "Catania? Vagliamo altre strade. Le condizioni..."

Sembrava essere ad un passo dalla chiusura, ma Luzayadio Andy Bangu al momento sembra lontano dal trasferimento al Catania. Il centrocampista classe 1997 in forza al Gubbio piace anche a diversi club di Serie C come ha spiegato il suo agente Valerio Grimaldi ai microfoni di IamCalcio Catania. Queste le dichiarazioni rilasciate: "In questo momento non ci sono le condizioni per un trasferimento al Catania. Stiamo vagliando altre strade, il ragazzo ha un contratto con il Gubbio fino al 2022 e non ha problemi a rimanere. Ci sono 4-5 squadre interessate a lui, club del girone A e B di Serie C ed una del girone C. Il giocatore sta bene fisicamente, ha solo avuto un'infiammazione e poi nell'ultimo mese non ha giocato, quindi mi sembra normale che al momento non abbia i 90' tra le gambe. Saltata definitivamente la trattativa con il Catania? Il mercato è imprevedibile, fino alle 20 del 31 gennaio può succedere di tutto, se ci dovessero essere le condizioni giuste Bangu verrebbe di corsa al Catania".

