Multa per il Francavilla: 2500 euro di ammenda Due turni a Nicolao

Una vera e propria stangata dal giudice sportivo per il Francavilla che si é vista comminare 2500 euro di ammenda, oltre alla squalifica per due turni al difensore Nicolao. Il club sinnico è stato duramente sanzionato perchè al termine della gara con il Team Altamura, una persona riconducibile alla società nello spogliatoio dell’arbitro utilizzava un cellulare per scattare foto e riprendere video degli ufficiali di gara e di un'osservatrice che venivano divulgati attraverso una app di messaggistica.