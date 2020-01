Serie B. Mercato: Armenteros saluta Benevento, Salernitana su Dezi

Ore calde per il calciomercato in serie B in vista della chiusura del prossimo 31 gennaio. Tanti i movimenti che coinvolgono squadre della serie B, vediamo i principali.

Il Benevento e la punta Armenteros si separano: l'attaccante di origini cubane e nazionalità svedese ha salutato i suoi ormai ex compagni e si appresta a firmare, a titolo definitivo, con il Crotone fino al 2022. I pitagorici stanno per ingaggiare anche Capezzi, centrocampista che arriva dagli spagnoli dell'Albacete, e l'esterno Casasola, sul quale c'è la concorrenza del Cosenza, che arriva dalla Lazio.

La Salernitana, prossima avversaria proprio del Benevento nel derby del "Vigorito" di domenica sera, ha necessità di cedere prima di poter, eventualmente, piazzare altri colpi in entrata dopo Aya e Curcio. Si seguono con attenzione Dezi, Ninkovic e Andrè Anderson mentre sul fronte uscite, i maggiori indiziati a lasciare la maglia granata sono Kalombo, Firenze e Billong.

Nodo attacco per la Cremonese: i grigiorossi sono vicini all'ingaggio di Celar, che ha vissuto la prima parte di stagione al Cittadella senza avere molto spazio, dalla Roma. L'innesto del giallorosso potrebbe portare alla cessione di Palombi che ha molto mercato in Serie B. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Trapani ancora attivissimo sul mercato: i siciliani stanno per annunciare Piszczek, possente punta centrale che arriva dal Cracovia.

Rinforzo in mediana per il Cosenza che preleva dal Napoli il classe '96 Mario Prezioso, che ha vissuto la prima parte di stagione con la casacca della Vibonese.

