Mercato in uscita per il Novara, ceduto Tartaglia

Angelo Tartaglia non è più un giocatore del Novara, il difensore classe 1992 è passato a titolo definitivo alla Triestina.

Tartaglia in questa stagione non ha trovato spazio nelle file dei piemontesi collezionando solo 5 presenze, 3 in campionato e 2 in coppa

