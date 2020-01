Foggia-Audace Cerignola: ok la trasferta per i tifosi ospiti. Le info

Ok alla trasferta nel derby per i tifosi dell'Audace Cerignola. Potranno assistere al match d'alta classifica in programma domenica 2 febbraio in casa del Foggia.

Queste le info comunicate dalla società ofantina:

Si comunica che la gara di campionato Foggia-Audace Cerignola sarà consentita ai tifosi ospiti per un numero limitato di posti.

Il match è in programma domenica 2 febbraio 2020 con inizio alle ore 14:30 presso lo stadio “Zaccheria” di Foggia.

Chi dovesse raggiungere lo stadio ‘Zaccheria’ di Foggia è pregato di seguire il percorso stradale della SS 16 BIS, recandosi, entro le ore 12:00, presso il primo auto raduno in zona Fornaci (nei pressi della stazione di servizio Tamoil) ed entro le ore 13 presso il secondo autoraduno in via Alvarez Alberto Valentini (presso l’Autocentro di Polizia di Stato).

Si comunica, inoltre, che è abilitata la vendita online dei biglietti d’ingresso all’evento sportivo, previa esibizione di un documento d’identità, presso i punti vendita autorizzati del circuito Vivaticket:

📍Tabaccheria del Corso [corso Garibaldi 2/4]

📍Tabaccheria dell’Angolo [via Falcone, 66]

📍 Tabaccheria Roosevelt [via Roosevelt, 16]

Non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti domenica presso lo stadio “Zaccheria” di Foggia.