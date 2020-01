Martignago, l'agente: "Quasi impossibile l'arrivo al Catania"

Riccardo Martignago non arriverà a Catania. L'attaccante in forza al Teramo è al centro della contesa di numerosi club di Serie C, tra questi l'Alessandria che punta a rinforzare il proprio reparto avanzato. Il club rossazzurro sembra ormai fuori dai giochi, nonostante il giocatore piaccia e non poco a Cristiano Lucarelli. Contattato dai microfoni di IamCalcio Catania, il suo agente Paolo Tricoli ha dichiarato: "E' quasi impossibile il suo arrivo al Catania. Il giocatore interessa a diverse squadre. C'è l'Alessandria? Rientra tra queste".

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio