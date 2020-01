Lecce: le nuove date per il ritiro della maglia regalo agli abbonati

I tifosi abbonati che non sono riusciti a ritirare la maglia celebrativa nelle giornate programmate, potranno ritirare il gadget a partire da lunedì 3 febbraio e fino al 15 maggio 2020, presso l’U.S. Lecce Official Store sito in Via F. Filzi (traversa di Via Trichese) a Lecce, tutti i giorni, compresa la domenica, dalle ore 9.30 alle ore 20.30. Decorso il termine decadrà il diritto a ritirare il gadget. Si ricorda che non saranno in alcun modo consegnati i gadget a coloro i quali si presenteranno privi del titolo o con l’abbonamento fotocopiato.

È inoltre necessario esibire al personale addetto anche un documento di riconoscimento. L’omaggio potrà essere ritirato per conto terzi muniti della tessera di abbonamento originale e di un documento di riconoscimento della persona incaricata.

Sempre nello stesso periodo sarà possibile usufruire del “punto cambio taglie” per chi volesse sostituire la propria maglia con quelle lasciate a disposizione da altri tifosi. La procedura di cambio taglie non è un diritto e potrà avvenire solo in base alla disponibilità.

