Potenza, scelto il secondo: sarà Santopadre In uscita Iuliano e Longo

Sarà Alessandro Santopadre il secondo di Ioime. Classe 1998, lo scorso anno ha ottenuto 19 presenze con la Paganese. In questa stagione era il secondo a Rimini, ma é di proprietà dell'Atalanta e nell'odierno pomeriggio si é allenato con il Potenza. In uscita da rilevare, oltre alla partenza di Breda verso Bologna e di Lorusso alla Gelbison, quelle probabili di Iuliano verso il Catanzaro e di Longo verso la Cavese. Invece Sepe é fuori rosa e se non troverà squadra entro domani, si andrà alla rescissione del contratto per prendere Zanchi della Viterbese.