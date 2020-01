Milan: tentativo fallito per Vina, il Nacional è irremovibile

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il terzino Matias Vina avrebbe provato a convincere il Presidente del Nacional ad abbassare le pretese economiche ed accettare l'offerta del Milan. La società è stata irremovibile, ed ora il Diavolo avrebbe deciso di puntare nuovamente su Diego Laxalt.

Entrambi i giocatori sono di nazionalità uruguaiana e, per uno strano incrocio del destino, Vina è proprio il giocatore che ha soffiato il posto a Laxalt nella sua Nazionale. Il terzino sinistro del Milan, attualmente in prestito al Torino, fatica a trovare spazio e potrebbe tornare alla base (sulla titolarità di Theo Hernandez non esistono dubbi).