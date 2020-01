Juventus, Emre Can in partenza. Offerta del Borussia Dortmund

Un trasferimento già annunciato, nel momento preciso in cui Sarri ha deciso di escludere il centrocampista tedesco dalla lista per la UEFA Champions League: Emre Can sta per salutare Torino ed il club bianconero per accasarsi al Dortmund.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club avrebbe offerto circa 30 milioni di euro (inclusi alcuni bonus). Emre Can ha assoluta necessità di giocare per avere la possibilità di partecipare ad Euro 2020.

Il centrocampista, con la maglia della Juve, ha collezionato 45 presenze, con 4 gol ed un assist.