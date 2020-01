Inter, idea Slimani per sostituire Politano

Dopo gli arrivi di Young, Moses ed Eriksen, l'Inter non si ferma e pensa ad un nuovo nome per l'attacco, dopo la partenza di Politano (destinazione Napoli per l'esterno offensivo azzurro).

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Islam Slimani, attaccante algerino classe '88 (31 anni). Il cartellino del giocatore è di proprietà del Leicester, ma il giocatore è attualmente in prestito al Monaco, club per il quale ha disputato, in questa prima parte di stagione, 14 presenze, collezionando 7 gol e 7 assist.

Sembra essersi raffreddata del tutto la pista che portava a Fernando Llorente, escluso dalla trattativa che ha riguardato l'arrivo di Politano al Napoli. L'attaccante potrebbe tornare in Spagna già entro il termine di questa finestra di calciomercato.