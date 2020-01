Milan, è fatta per Alexis Saelemaekers

Dopo aver finalmente sbloccato il mercato in uscita, con le cessioni di Piatek, Suso e Ricardo Rodriguez, il Milan può finalmente dare il via alle manovre in entrata per questa sessione di calciomercato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i Rossoneri avrebbero chiuso con successo la trattativa con l'Anderlecht per l'acquisto di Alexis Saelemaekers, esterno offensivo e centrocampista di destra di nazionalità belga, classe '99 (20 anni).

Il calciatore vestirà la maglia del Milan con la formula del prestito oneroso (3,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni più bonus, per una cifra complessiva che si aggira intorno agli 8 milioni di euro.

In questa stagione Saelemaekers ha collezionato 19 presenze con 2 gol e 4 assist all'attivo. Gioca principalmente come ala destra (9 partite su 19 giocate), ma può essere impiegato anche come ala sinistra (5 partite disputate in quel ruolo) e come trequartista.