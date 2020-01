Inter, Champions League, Europa League: Eriksen comunque in campo

Siamo d'accordo, non sarà il miglior titolo che vi sia mai capitato di leggere sul WEB, ma ritenevamo necessario fare chiarezza su un aspetto, dopo l'arrivo di Christian Eriksen all'Inter, dal Tottenham.

Da un anno le regole della UEFA Champions League e dell'Europa League sono state modificate sotto vari aspetti e, tra questi, quello che interessa a noi (e speriamo anche a voi!) in questa sede, è tutto ciò che riguarda la possibilità di un giocatore di poter scendere in campo con due maglie diverse nella stessa competizione, nell'arco della stessa stagione.

Come sappiamo, l'Inter purtroppo ha fallito la qualificazione agli ottavi di Champions League, retrocedendo in Europa League. Eriksen, indossando la maglia del Tottenham, ha invece conquistato la fase finale della Champions posizionandosi al 2° posto nel Gruppo B, dietro il Bayern Monaco.

Secondo le norme attuali (ma questa non è una novità), Eriksen può scendere in campo con la maglia dell'Inter per disputare l'Europa League, in quanto competizione differente dalla Champions.

La novità è invece rappresentata da una nuova norma che regola i trasferimenti tra club dei giocatori che partecipano alla Champions League: anche nel caso in cui l'Inter fosse riuscita a qualificarsi agli ottavi, Erkisen avrebbe potuto comunque scendere in campo per difendere i colori nerazzurri, dopo aver disputato le prime partite della competizione con la maglia del Tottenham.

Ora che la situazione vi è più chiara (o almeno, lo speriamo...), diteci: avreste saputo scegliere un titolo migliore?!

L'Inter (e Christian Eriksen) sarà impegnata in Europa League a partire dal prossimo 20 febbraio (ore 18.55, Sky), per il match di andata dei sedicesimi di finale, in trasferta, contro il Ludogorets.