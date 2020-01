Champions League: biglietti in vendita per Napoli-Barcellona

Sono ufficialmente in vendita i biglietti per la partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019/2020 tra Napoli e Barcellona, che si disputerà il prossimo 25 febbraio alle ore 21.00 allo stadio San Paolo di Napoli.

Dalle ore 12.00 di Giovedì 30 Gennaio 2020, fino alle ore 23.59 di Giovedì 6 Febbraio, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione sportiva 2019/20, che avranno la possibilità di acquistare il biglietto grazie al diritto di prelazione.

Dalle ore 10.00 di Venerdì 7 Febbraio, sarà aperta la vendita libera dei biglietti.

Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati e via Internet (www.sscnapoli.it).

Di seguito, i prezzi dei biglietti:

Tribuna Posillipo: € 250,00

Tribuna Nisida: € 190,00

Tribuna Family: € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti: € 130,00

Curve: € 70,00