MERCATO SERIE C: acquisti e cessioni a un giorno dal gong

Manca sempre meno al termine della sessione invernale del calciomercato. Questi gli ultimi trasferimenti.

Il Picerno rinforza la difesa con Manuel Ferrani, proveniente dal Rimini e in passato alla Reggina.

La Vibonese ha salutato Prezioso che si è trasferito in B al Cosenza via Napoli. Il Bisceglie ha tesserato Joao Silva, difensore classe '98.

Il Potenza ha chiuso per Santopadre, portiere ex Paganese.

Fine della telenovela Martignago: l'Alessandria ha battuto tutte le concorrenti e si aggiudica l'attaccante del Teramo.

Trasferimento in uscita per la Cavese: D'Ignazio passa alla Carrarese; in attesa di collocazione Sandomenico. Doppia operazione sull'asse Bari-Livorno: i toscani si assicurano Awua e Ferrari.

- QUI i trasferimenti dei giorni precedenti -