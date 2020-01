Scambio di portieri tra Novara ed Ascoli

Novità in porta per il Novara che prende a titolo definitivo l'estremo difensore dell'Ascoli Ivan Lanni, per il classe 1990 contratto da 18 mesi. Lanni ha collezionato 166 presenze con la maglia bianconera, 49 volte la sua porta è rimasta inviolata.

Contemporaneamente è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto alla società marchigiana Gabriele Marchegiani, l'ex portiere azzurro dopo aver iniziato bene la stagione sotto la cupola non aveva convinto nelle ultime uscite a cominciare dall'errore gravissimo sullo zero a zero contro il Monza.

